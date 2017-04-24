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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı törenleri için görme engelli eşi Maggie Moore'un rehber köpeği "Star Moore"a akreditasyon kartı çıkartan Kültür ve Turizm Bakanlığına twitter hesabından teşekkür etti.

Rehber köpeğe akreditasyona büyükelçiden teşekkür

Paylaşımı Türkçe ve İngilizce olarak iki kez yayınlayan Moore, Kültür ve Turizm Bakanlığına rehber köpekleri için çıkartılan kart nedeniyle teşekkür etti.

Rehber köpeğe akreditasyona büyükelçiden teşekkür

Moore, mesajında "Tebrikler @TCKulturTurizm. Rehber köpeklerin üstlendiği hayati önemdeki görevin harika biçimdeki takdiri. Gururla takacak @rehberkopekler" ve "Bravo Turkish @TCKulturTurizm. Great recognition of vital work of guide dogs. Worn with pride. @rehberkopekler." ifadelerini kullandı.

Rehber köpeğe akreditasyona büyükelçiden teşekkür

Richard Moore'un paylaşımı takipçileri tarafından beğenilerek retweet yapıldı.

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