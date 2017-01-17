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Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi

Yışbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulkadir Masharipov'un Esenyurt'taki hücre evi görüntülendi..

17.01.2017 - 08:46
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Yılbaşında İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov Esenyurt'taki hücre evinde dün gece sağ yakalandı.

EVİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda, İstanbul polisi tarafından gün gece düzenlenen operasyonla Esenyurt'ta yakalanan Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov’un kaldığı evin görüntüleri yayınlandı.

Evde yapılan incelemelerin sona ermesinin ardından polis, basın mensuplarının görüntü almasına izin verdi.

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi VİDEO

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi

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