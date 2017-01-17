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Reina saldırganının saklandığı evde aramalar sürüyor

Reina saldırısının yakalandığı sitedeki görgü tanığı olay anını anlatırken polisin bölgedeki önlemleri ve evde aramaları sürüyor.

17.01.2017 - 05:16
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Reina saldırganının saklandığı evde aramalar sürüyor

Yılbaşında İstanbul Ortaköy’de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırının zanlısı İstanbul Esenyurt’ta düzenlene operasyonla yakalandı.

Reina saldırganının saklandığı evde aramalar sürüyor

VATANDAŞ O ANLARI ANLATTI

Reina saldırganın saklandığı binanın 2 alt katında oturan İlker Atak isimli vatandaş operasyon seslerine tanık olduğunu belirterek “Saldırgan benim 2 üst katımda yakalandı. Gece 23.43’de gürültülere uyandım ben. Öncelikle kavga olduğunu düşündüm. Hatta 155 polis ihbar hattını arayarak kavga ihbarında bulundum. Sonrasında özel harekat polislerinin operasyon düzenlediğini fark ettim. Ön etabında öncellikli bir şahısı çıkarttılar. Bu esnada yaklaşık 20 dakika bağırtılar ve gürültüler devam etti. Yani operasyon 20 dakika sürdü. Darp sesleri bağırtılar vardı. Ondan sonra 1 tane şahıs çıkarttılar sakallı. O teröristin akrabası olduğu söyleniyor. Ondan sonrasında 3 tane bayan çıkarttılar; 1’i siyahi. 1 tane çocuk çıkarttılar 3-4 yaşlarında. En sonrasında da, yaklaşık 40 dakika sonrasında da teröristi çıkarttılar. Ben site kurulduğundan beri burada oturuyorum. Sitemizde güvenlik kamerası eksiğimiz var. Fakat KGS diye bir cihaz var bunu okutarak kapıdan giriş yapabiliyoruz. Bu cihazı elde etmeyen hiç kimse siteye giriş yapamaz. Dikkatimi çeken son bir şey oldu. Son 10 günde siteye çok sayıda siyahi vatandaşın giriş-çıkış yaptığını gördüm.” ifadelerini kullandı.

Reina saldırganının saklandığı evde aramalar sürüyor

Polis ekiplerinin saldırganın saklandığı evde arama ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Reina saldırganının saklandığı evde aramalar sürüyor

Reina saldırganının saklandığı evde aramalar sürüyor

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