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'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

Yunanistan'ın da almak istediği denizaltılarda Türkiye, ilk kaynak törenini bu hafta gerçekleştirecek.

23.10.2017 - 10:39
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'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

Türkiye'nin deniz kuvvetlerini geliştirme projesi kapsamında 2008 yılında gerçekleştirdiği denizaltı ihalesinde bu hafta önemli bir eşik geçilecek.

YERLİ SİSTEMLER KULLANILACAK

Thyssen-Krupp Marine Systems Ortak Girişim Grubu’nun (TKMS) ana yükleniciliğindeki proje kapsamında Türkiye, denizaltı üretiminde yeni teknolojileri bünyesine katacak.

Aselsan, Havelsan, Milsoft, STM A.Ş., Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, Meteksan Savunma, IDS, AYESAŞ’ın geliştireceği milli sistemler sayesinde Türkiye’nin yeni denizaltısı azami yerlilikle üretilmiş olacak.

REİSLER GELİYOR

Proje kapsamında ilk olarak üretilecek Piri Reis'in kaynağı bu hafta yapılacak. Daha sonra sırasıyla Hızır Reis, Murat Reis, Aydın Reis, Seydi Ali Reis ve Selman Reis denizaltılarının üretimleri yapılacak.

'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

Yeni tip denizaltılar, 66 metre boyunda ve 13 metre yüksekliğinde olacak. Su üstü deplasmanı bin 845, su altı deplasmanı ise 2 bin 13 ton olacak. Ayrıca proje kapsamında elde edilecek bilgi birikimi ve teknolojik kabiliyetin, tamamen “milli” denizaltı programımın başlangıcına öncülük etmesi bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, milli denizaltı için 2030’a işaret ediyor.

YUNANİSTAN ALAMAMIŞTI

T214 tipi denizaltıları daha önce Yunanistan da almak istemişti ancak, Yunanlar yaşadıkları ekonomik kriz nedeniyle projenin finansmanında zorlanmışlardı ve bu proje onlar adına gerçekleşmemişti.

ABD'YE İKMALSİZ GİDİYOR

Yeni Tip Denizaltılar, Hidrojen Yakıt Hücresi Teknolojisi ile geliştirilen Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip olacak. Bu özellikleri sayesinde su sathına çıkmaksızın 15 gün kesintisiz denizaltında harekat icra edebilecek. Yakıt ikmaline gerek olmaksızın okyanus aşarak Amerika’ya gidip geri gelebilecek. Sessiz seyir yapma kabiliyetiyle de Reis sınıfı denizaltılar Türk Deniz Kuvvetleri’nin muharebe etkinliğine önemli katkı sağlayacak. Yeni tip denizaltılar, uluslararası literatüre, Type-214TN (Turkish Navy) olarak girecek.

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