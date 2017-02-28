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Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Suriye’de rejim güçleri, Bab’ın güneyinde tampon bölge oluşturarak, harekatın DEAŞ’a karşı ilerlemesine engel olmaya çalışıyor.

28.02.2017 - 00:39
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Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

Bab’daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist gruplar, son bir hafta içinde Halep’in doğusunda Bab ilçesinin güneyinden ilerlemeye devam ederek Tadif beldesi dahil 22 yerleşim yerini terör örgütü DEAŞ’tan aldı. DEAŞ, rejim güçlerine kayda değer bir direniş göstermedi.

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

PYD'YE DE KORUMA KALKANI

İlerlemenin neticesinde rejim ordusu ve İran destekli gruplar, PYD/PKK’nın kontrolündeki Münbiç ilçesine ulaştı. Böylece, Fırat Kalkanı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu tarafından ele geçirilen Bab ilçesinin güneyine konuşlanan rejim güçleri, Rakka’ya giden güzegahı kesti.

ÖSO'YA ENGEL OLMAK İÇİN DEAŞ

Rejim güçleri, ÖSO’nun harekata devam etmesine engel olmak için DEAŞ’la arasına tampon bölge oluşturdu. Türkiye, DEAŞ’a karşı ortak mücadele çerçevesinde Rakka operasyonunu birlikte gerçekleştirmeyi teklif etmişti.

Rejim DEAŞ’ı Fırat Kalkanı’ndan koruyacak

MÜNBİÇ'TE REJİMİN ROLÜ

Türkiye bir taraftan da Münbiç’teki PYD/PKK teröristlerinin ilçeyi terketmesi ve ABD yönetiminin bu konuda verdiği sözü yerine getirmesi için baskı yapıyor.
Son gelişmelerin ardından, ilçeye ulaşan rejim güçlerinin, iç savaşta yoğun bir işbirliği yaptığı örgüte bölgede tutunması için doğrudan destek verme ihtimali de güçlendi.

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