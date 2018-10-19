Rekabet alanında şöhrete tutulmak: Guguk

Bu kitap, televizyonun şaşalı dünyasından evlerimize sızan sahte dünyaların altında yatanları gün yüzüne çıkarıyor. Göz kamaştıran yaşamların mutlulukları yuttuğunu bir kez daha fark ediyorsunuz. Tüm bunları bizlere yuvasını arayan bir Guguk Kuşu ve daha fazlası yansıtıyor…

(Doruk Kirezci)

GUGUK

Kahramanımız Cengiz Veziroğlu, işsiz bir Su Ürünleri Mühendisidir ve bir süredir evlilik programlarında geçici “profesyonel seyircilik” yapmaktadır. Tüm bu rutin içinde bir tek hayali vardır: Kardelen Ton adlı şirkette çalışmak…

Ancak onun engelleri büyüktür. Babasıyla yaşadığı sorunlar başı çekse de, fevri tavırları ve geçirdiği berbat iş görüşmelerinin de hakkını yiyemez…

Sonra bir gün, her şey bir anda değişir. Cengiz, kendisini istemeden ülkenin ve internetin gündeminde bulur. Televizyon dünyasının kapıları ardına kadar açılır ve geçici olarak başlattığı profesyonel seyircilik, yerini bir şöhrete bırakır.

Peki bu şöhret, mutluluğu da getirir mi?

Guguk

Doruk Kirezci

Müptela Yay.

S.: 224

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap