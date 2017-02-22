taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.885
USD
3,6003
EURO
3,7851
ALTIN
143,32
PETR
56,2900

Rektör öğrencilerle yemekhaneyi bastı

Karabük Üniversitesi Rektörü, yemeklerden şikayet eden öğrencileri yanına alarak yemekhaneye ani bir baskın düzenledi.

22.02.2017 - 16:11
  1. Haberler
  2. Eğitim

rektör

Prof. Dr. Refik Polat, Üniversite Konseyi üyeleriyle birlikte kampüste bulunan 2 bin kişilik öğrenci yemekhanesinde denetim yaptı.

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE DENETLEDİ

Galoş giyen Rektör Polat ve öğrenciler, mutfakta hazırlanan yemekleri ve ürünlerin son kullanma tarihlerini inceledi. Sıfırın altında 18 derecedeki soğuk depoya da giren Rektör Polat ve öğrenciler, burada ağzı açık bazı ürünler gördü. İşletme sahibi uyarıldı. Denetimlerde parçalanmış şekilde bekletilen domatesler çöpe atıldı. Yemekhanede öğrencilerle oturup sohbet eden Rektör Polat, "Denetimleri ihmal etmeyin. Kendiniz gelemezseniz arkadaşlarınızı görevlendirin. Sabah gelip yemeklerin nasıl hazırlandığını, hijyene dikkat edilip edilmediğini izleyin. Habersiz gelin. Not tutup bize bildirin. Kapımız size her zaman açık" dedi.

Rektör öğrencilerle yemekhaneyi bastı VİDEO

"ÖĞRENCİLERLE ÖNCEDEN HABERLEŞTİK"

Rektör Polat gazetecilere yaptığı açıklamada da şunları söyledi: "Daha önce sosyal medyadan yemekler konusunda şikayetler geliyordu. Öğrenci Konseyine, 'Yemekhaneye haber vermeden baskın yapalım' dedim. 2 gün önce de tarihimizi belirledik. İşletmecinin haberi olmadığı için biraz şaşırdı. Bir açık varsa baskın yaparsanız görürsünüz. Hazırlıklı gelirseniz neyi göreceksiniz ki? Soğuk depoda ki bazı ürünlerin ağzı açık olduğunu gördük ve uyardık. Onun haricinde ekstra bir şey görmedik."

Rektör öğrencilerle yemekhaneyi bastı

Rektör öğrencilerle yemekhaneyi bastı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

Mehmet Şimşek: Atatürk madeni paradan çıkarılmayacak

234
Nagehan Alçı'ya kafede saldırı

Nagehan Alçı'ya kafede saldırı

193
Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

Halisdemir'e ateş eden Binbaşı'dan küstah savunma

201
Bakan Işık: S400 füze alımında ilerleme sağlandı

Bakan Işık: S400 füze alımında ilerleme sağlandı

139
Demirtaş'ın cezası suça eğilimli diye ertelenmedi

Demirtaş'ın cezası suça eğilimli diye ertelenmedi

86
Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam

Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam

63
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı

TSK'da başörtüsü yasağı kalktı

424
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM