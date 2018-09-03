Rektörler öğrencileri otogarda karşıladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ( MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, farklı şehirlerden otobüslerle Burdur’a giden öğrenci ve ailelerini sabahın erken saatlerinde otogarda karşılayarak onlarla bir süre sohbet etti.

Otogarda kurulan stant alanında Rektör Adem Korkmaz’dan üniversite ve kent hakkında bilgi alan öğrenci ve aileleri daha sonra üniversiteye ait otobüslerle kampüse götürüldü.

"ÜLKEMİZİ GENÇLERE EMANET EDECEĞİZ"

Adem Korkmaz, yeni öğrencileri ve ailelerini makamında ağırlayarak kahvaltı yaptı. Kayıt döneminde yeni öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Adem Korkmaz, kente giden öğrencileri 4 yıldır otogarda karşıladıklarını belirterek, "Ülkemizin varlığını, birliğini ve bağımsızlığını bu gençlere emanet edeceğiz. Bu anlamda bizim onlara davranışımız bir tür hayat eğitiminin parçası. Misafirperverliğimizi ve vatana hizmet aşkının onlarda da oluşmasını temin etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bu uygulamayı devam ettireceğiz" dedi.

MUĞLA'DA DA KARŞILAMA VARDI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak için giden öğrenciler de otogarda Muğla Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından karşılandı.

ÜNİVERSİTE KENTİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğrencilere yeni başlayacakları üniversite yaşantısında yalnız olmadıklarını göstermek adına her yıl bu etkinliğin düzenlendiğini söyledi. Muğla’nın üniversite kenti olduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞİ ŞEKİLLENECEK"

Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, "Buradaki hayat, öğrencilerimizin geleceğini şekillendirecek. Buradaki başarınız hayatınızdaki başarınızın temeli olacak. Muğla’nın geleneksel kültür ve adetlerine bağlı olarak sizlerin sıcak bir karşılamayla üniversite hayatına merhaba demenizi istedik." dedi.



