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Rektörlerin evet çağrısı rahatsız etti

Evet oyu vereceğini açıklayan rektörlerin çağrısı, eleştirilerin hedefi haline geldi.

29.01.2017 - 14:19
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Rektörlerin evet çağrısı rahatsız etti

Başkanlık sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum öncesinde sosyal medyada başlatılan ‘Evet’ kampanyasına rektörler de katıldı.

Adnan Menderes, Düzce ve Mardin Artuklu üniversiteleri rektörleri çektikleri videolarla atacakları oyları açıkladılar ve diğer rektörlere de çağrıda bulundular.

Rektörlerin evet çağrısı rahatsız etti

PKK DESTEKÇİSİ AKADEMİSYENLERE BU KADAR TEPKİ GÖSTERMEDİLER

Hürriyet'in algı yaratmak amacıyla haberleştirdiği görüntülere, 'hayır'cılardan tepki geldi.

Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan rektörler, PKK destekçisi akademisyenlere verilmeyen tepkiyi topladılar.

Rektörlerin evet çağrısı rahatsız etti

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