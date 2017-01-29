Rektörlerin evet çağrısı rahatsız etti

Daha önce bir AVM'de Asena Atalay ile görüntülenen Berkay'a, Caner Erkin'in açıklamaları soruldu.

Rıdvan Dilmen'in anayasa referandumu için sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyasına Gökhan Töre ve Hakan Çalhanoğlu'ndan destek geldi.

Putin ile ABD’nin göreve yeni başlayan Başkanı Donald Trump’ın ilk görüşmesi telefon aracılığıyla ile gerçekleşti.

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El Bab'dan göç devam ediyor

DEAŞ tarafından canlı kalkan olarak kullanılan siviller, Fırat Kalkanı bölgesine ulaşabilmek için soğuk hava şartlarına rağmen göç ediyor.