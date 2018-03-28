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Renault Trafic'e kardeş geliyor

Renault, hafif ticari araç pazarındaki konumunu kısa şasi Renault Trafic Panelvan ile güçlendirmeye devam ediyor.

AA | 28.03.2018 - 15:22..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, 1,2 ton istiap haddi, 5,2 metreküplük iç hacmi ve kısa dingil mesafesi ile Renault Trafic, hafif ticari araç müşterileri için önemli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

5,9 LİTRE YAKIT TÜKETİMİNE SAHİP

Renault Trafic, 1.6 dCi 125 bg yeni Euro 6 dizel motoru ve 6 ileri manuel vites kutusu ile güçlü performansı uygun yakıt tüketimi ile birlikte sunuyor. Maksimum 320 Nm tork üreten Trafic'in ortalama yakıt tüketimi 5,9 litre.

Renault Trafic'e kardeş geliyor

Renault Trafic, ABS, Acil Fren Destek Sistemi (AFU), Elektronik Denge Sistemi (ESP), Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Extended Grip (Yol Tutuş Desteği), Sürücü Hava Yastığı ve ön ve arka disk frenler gibi önemli standart güvenlik donanımlarını bünyesinde barındırıyor. Stop & Start sistemi ve elektro-hidrolik takviyeli direksiyon özelliği sayesinde müşterilere binek bir otomobilin konforunu sunan Renault Trafic, 3 kişilik yolcu kapasitesi ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Renault Trafic'e kardeş geliyor

91 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

Trafic, USB ve bluetooth bağlantısına sahip radyo CD MP3 çalar, direksiyondan kumandalı müzik sistemi, ön sis farları, darbe emici yan çıtalar, 180 derece açılır kanatlı arka kapı, 16’’ kapaklı metal jantlar ve stepne standart olarak sunulan ekipmanlar arasında yer alıyor. Müşteriler ayrıca sol sürgülü kapı ve yukarı açılır camlı arka kapı gibi opsiyonlar edinebiliyor. Güçlü ve dinamik dizaynı, Renault markasının kimliğini temsil eden ön yüzü ve hem pratiklik hem de konfor sunacak şekilde tasarlanan iç kabini ile Trafic Panelvan, müşterilerin günlük ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 90 litre saklama gözünü bünyesinde barındırıyor.

Kısa şasi Renault Trafic Panelvan, Türkiye'de 91.850 liradan satışa sunuluyor.

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