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Renault, Volkswagen'i sollayarak liderlik koltuğuna oturdu

2017 yılında Renault, son 4 yılın "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" olan Volkswagen'i geride bırakarak birinciliği eline aldı.

AA | 05.01.2018 - 14:21..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre; 2017'de otomobil ve hafif ticari araç toplamında en çok satılan marka 130 bin 276 adetle Renault oldu. Marka, satışlarını 2016 yılına kıyasla yüzde 7 yükseltti.

Otomobil satışları da yüzde 6,4 artışla 113 bin 454'e çıkan ve zirvedeki yerini koruyan Renault, yüzde 11,5 yükselişle 16 bin 822 hafif ticari araç sattı.

Renault, Volkswagen'i sollayarak liderlik koltuğuna oturdu

RENAULT YENİDEN LİDER

En son 2004 yılında pazarın lideri konumunda olan Renault,  fabrikalarında üretilen iki modeli Megane Sedan ve Clio HB Türkiye'nin en çok satılan 2. ve 3. otomobili olarak sıralamada yer alıyor. Söz konusu modellerin gösterdiği başarılı performans da Renault'un toplam pazar liderliğinde etkili oldu.

VOLKSWAGEN ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Geçen yıl toplam pazarda yüzde 13,1 artışla 120 bin 49 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat ise ikinci oldu. Fiat'ın satışlarının 61 bin 364'ini otomobil, 58 bin 685'ini hafif ticari araçlar oluşturdu.

Türkiye'de 2013'ten bu yana "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" unvanına sahip olan Volkswagen ise 117 bin 481 adetle üçüncülüğe geriledi. Markanın satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 12,7 azaldı. Volkswagen'ın satışlarının 89 bin 688'ini otomobil, 27 bin 793'ünü hafif ticari araçlar oluşturdu.

Renault, Volkswagen'i sollayarak liderlik koltuğuna oturdu

Türkiye'de üretimi bulunmayan ve satışlarının tamamı ithal araçlardan oluşan Volkswagen'in pazar liderliğini kaptırmasında döviz kurundaki yükselişin ithal araç fiyatlarını artırması etkili oldu.

DÖRDÜNCÜ SIRADA FORD VAR

Ford ise toplam pazarda 2017'de 111 bin 64 adetlik satışla dördüncü oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarında 71 bin 214 adetle en çok satılan marka olan Ford, 39 bin 850 otomobil satışı gerçekleştirdi.

EN ÇOK SATILAN MODEL FİAT EGEA

Türkiye'de geçen yıl en çok satılan otomobil modeli 42 bin 990 adetle Fiat Egea olurken, bu modeli 39 bin 272 adetle Renault Megane, 31 bin 265 adetle Renault Clio ve 29 bin 609 adetle Volkswagen Passat takip etti.

Renault, Volkswagen'i sollayarak liderlik koltuğuna oturdu

TİCARİ ARAÇ PAZARI

Aynı dönemde hafif ticari araç pazarında en fazla 30 bin 342 adetle Ford Courier satıldı. Bu modeli 28 bin 885 adetle Volkswagen Transit, 26 bin 47 ile Fiat Fiorino ve 25 bin 120 ile Fiat Doblo izledi.

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