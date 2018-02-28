taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.200
USD
3,8036
EURO
4,6438
ALTIN
161,03
PETR
66,4400

Renault'dan spor araç tutkunlarına iki yeni seçenek

Fransız Renault'nun alt markası olan ve spor araç tasarımlarıyla dikkat çeken Alpine, iki yeni modelini tanıttı.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 15:52..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Renault'dan spor araç tutkunlarına iki yeni seçenek
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Alpine 110'u geliştirmeye devam eden Renault, Pure ve Legende adlı iki yeni 110 modelini, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor.

Spor otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı Alpine, özellikle kompakt coupe tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Performans anlamında Renault'nun top noktası olan marka, beklenen ilgiyi çekemese de geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.

Renault'dan spor araç tutkunlarına iki yeni seçenek

252 BEYGİRLİK CANAVAR

Alpine, Pure ve Legende modellerini 1,8 litre hacme sahip 252 beygirlik motor seçeneğiyle kullanıma sunuyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla desteklenen motor, 320 Nm tork üretiyor.

Renault'dan spor araç tutkunlarına iki yeni seçenek

KONFORDAN ÖDÜN VERMEDİ

Performans sınıfında olsa da araçların konforundan ödün vermemeye çalışan Alpine, her iki modelde de alüminyum malzeme kullanmış. Çift salıncaklı ön ve arka süspansiyona sahip olan Pure ve Legende, yol tutuş anlamında da beklentinin üzerine çıkmayı başarıyor.

Renault'dan spor araç tutkunlarına iki yeni seçenek

ÜÇ RENK SEÇENEĞİYLE SATIŞA SUNULACAK

Alpine 110 Pure ve 110 Legende, üç ayrı renk seçeneğiyle kataloglarda yerini alıyor. Parlak Beyaz, Okyanus Mavi ve Şimşek Gri olarak tanımlanan renklerin, Alpine'in doğayla uyumunu yansıtması amacıyla tasarlandığı belirtiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Volkswagen, umudunu kestiği modeli yeniden üretti
Volkswagen'in pick-up modeli olan Amarok'un spor paketi yeniden satışa çıktı.
Dizel araçlara trafik yasağı getiren karar
Almanya'da Federal İdari Mahkeme, dizel araçların trafikten men edilmesine ilişkin kararını açıkladı.
Dizelden sonra benzinli motorun da fişini çektiler
Bir süre önce dizel motor üretimini durdurduğunu açıklayan Volvo, benzinli motor üretimini de sonlandırdığını açıkladı.
Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti
Elektrikli otomobil kervanına katılmaya hazırlanan Jaguar, I-Pace modelini piyasaya sürmek için gün sayıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

160
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

145
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

58
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

116
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

62
Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

228
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM