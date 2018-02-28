Renault'dan spor araç tutkunlarına iki yeni seçenek

Alpine 110'u geliştirmeye devam eden Renault, Pure ve Legende adlı iki yeni 110 modelini, Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor.

Spor otomobil tutkunlarının yakından tanıdığı Alpine, özellikle kompakt coupe tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Performans anlamında Renault'nun top noktası olan marka, beklenen ilgiyi çekemese de geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.

252 BEYGİRLİK CANAVAR

Alpine, Pure ve Legende modellerini 1,8 litre hacme sahip 252 beygirlik motor seçeneğiyle kullanıma sunuyor. 7 ileri çift kavramalı şanzımanla desteklenen motor, 320 Nm tork üretiyor.





KONFORDAN ÖDÜN VERMEDİ

Performans sınıfında olsa da araçların konforundan ödün vermemeye çalışan Alpine, her iki modelde de alüminyum malzeme kullanmış. Çift salıncaklı ön ve arka süspansiyona sahip olan Pure ve Legende, yol tutuş anlamında da beklentinin üzerine çıkmayı başarıyor.

ÜÇ RENK SEÇENEĞİYLE SATIŞA SUNULACAK

Alpine 110 Pure ve 110 Legende, üç ayrı renk seçeneğiyle kataloglarda yerini alıyor. Parlak Beyaz, Okyanus Mavi ve Şimşek Gri olarak tanımlanan renklerin, Alpine'in doğayla uyumunu yansıtması amacıyla tasarlandığı belirtiliyor.