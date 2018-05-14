Resim sanatları straforda hayat buluyor

Elazığ'da Üniversite yıllarında strafor (köpük malzeme) üzerine rölyef (kabartma sanatı) tablolar yapmaya başlayan resim öğretmeni Serkan Akkuş, yaptığı tabloların daha dayanıklı olması için binaların dış cephelerinde kullanılan akrilik tutkal karışımlı kum sıvayı straforların yüzeyine uyguluyor.

HAYRANLIK UYANDIRIYOR

Yüzeyini kum sıva ile güçlendirdiği straforların üzerine alçı uygulayarak çalışmalarında daha kalıcı ve zamanla solmayan renkler elde eden Serkan Akkuş'un kendine has bir yöntemle strafor üzerine geleneksel hat, minyatür, ebru, tezhip gibi sanatlarla yaptığı tablolar hayranlık uyandırıyor.

"FARKLI BİR TEKNİK ORTAYA ÇIKARTTIM"

Ressam Serkan Akkuş, "Strafor çalışmalarımın eksik bir yönü vardı, o da dayanıksız olmasıydı. Daha dayanıklı hale getirmenin yollarını aradım. Bunun inşaatlarda dış cephe sıvasında kullanılan kumla akrilik tutkalı belli bir kıvamda karıştırarak straforun üzerine püskürtme yöntemiyle serpip daha sağlam dayanıklı ve kullanılabilir bir çalışma ortaya çıkmasını sağladım. Daha sonra yüzeyin pürüzsüz hale gelmesi, boyanan eserin zamanla solmaması için harç ıslakken üzerine alçı serpiştirip fresk tarzında bir uygulamayı da straforda kullandım. Hem rölyef hem de fresk sanatını içermesinden farklı bir teknik ortaya çıkarmış oldum" dedi.

"KAHRAMANLIKLARI ELE ALDIM"

Serkan Akkuş, "Strafor üzerine çalışmalarıma geleneksel sanatları uyarlayınca kendi geleneğimizin devamı olduğundan daha etkili çalışmalar ortaya çıktı. Oluşturduğum yüzey sayesinde strafor hat, ebru, tezhip ve minyatür çalışmalarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Yaptığım çalışmalar içerisinde 15 Temmuz, Afrin, Cizre, Sur'daki operasyonlarda güvenlik güçlerimizin gösterdiği kahramanlıkları da ele aldım" şeklinde konuştu.



