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Ressam Basquiat'ın tablosu rekor fiyata satıldı

29 yıl önce yaşamını yitiren Amerikalı ressam Basquiat'ın bir eseri 110,5 milyon dolara alıcı buldu, müzayede rekoru kırıldı.

19.05.2017 - 09:22
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ABD'nin New York kentinde yapılan müzayedede Amerikalı ressam Jean-Michel Basquiat'ın bir eseri 110,5 milyon dolara alıcı buldu. Sanatçının müzayede rekoruna imza atan satışta eserin yeni sahibi bir önceki tablosunu 57,3 milyon dolara satın alan 40 yaşındaki Japon iş adamı Yusaku Maezawa oldu.

Ressam Basquiat'ın tablosu rekor fiyata satıldı

UYUŞTURUCUDAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sotheby's Müzayede Evi'nin New York'taki "Çağdaş Sanat" açık artırmasına, 27 yaşında uyuşturucudan hayatını kaybeden Basquiat damgasını vurdu.

Haiti ve Porto Riko asıllı New York doğumlu Amerikalı siyahi sanatçı Basquiat'ın 1982 tarihli "isimsiz" eseri 10 dakikada 57 milyon dolardan 110,5 milyon dolara ulaşarak rekor fiyattan satıldı.

1984'TE DE SATILMIŞTI

Eser daha önce 1984'te yapılan bir açık artırmada 19 bin dolara koleksiyoner Jerry ve Emily Spiegel tarafından satın alınmıştı.

Müzayede haftasının son büyük açık artırmasındaki satışla önceki müzayede rekoru 57,3 milyon dolar olan ünlü ressam Basquiat, bunu ikiye katlamış oldu.

Eseri, Basquiat'ın "isimsiz" bir çalışmasına Mayıs 2016'da New York'taki müzayedede 57,3 milyon dolar vererek sanatçının yeni müzayede rekoruna ulaşılmasını sağlayan iş adamı Yusaku satın adı.

1988 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybeden Basquiat'ın eserini satın alan Yusaku, tablonun önünde önceden çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.

Gecenin sonunda toplam 310 milyon dolarlık satışa ulaşan Sotheby's, bir önceki gün 448 milyon dolarlık satış yapan Christie's'in gerisinde kaldı.

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