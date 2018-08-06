Restorasyondaki tarihi Divriği Ulu Cami'ye geçici çatı

Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, bu süreçte yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Ayrıca, caminin ziyareti için de platform inşa edildi. Restorasyonun yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanıyor.

EN KAPSAMLI RESTORASYON ÇALIŞMASI

Türkiye'den Dünya Miras Listesi'ne alınan ilk üç alandan biri olan ve Mengücekoğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan tarafından 1228-1229 yıllarında yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, bu süreçte yağmur, çamur ve kardan zarar görmemesi için çelik konstrüksiyondan membran örtü ile kaplanmış geçici çatı yapıldı. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, bu geçici çatı da kaldırılarak cami tekrar ziyarete açılacak.

'3 YIL İÇERİSİNDE AÇILACAK'

2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Gül, "Yine tabii bu eşsiz eseri ziyaretçiler görmek istiyor. Özellikle cumartesi-pazar yoğunluğunda da vatandaşlarımız geldiğinde geri gitmemesi için bir platform oluşturuldu. Hafta sonları 14.00-16.00 arasında o platform üzerinde ziyaretçiler fotoğraf çekebilecek, camiyi görüp izleyebilecekler. Arkadaşımız onlara belli yerlerde inşaata engel olmayacak yerleri gezdirecekler. Bundan önce de şu olmuştu biliyorsunuz. Divriği Ulu Cami'nin etrafında çok sayıda yapılaşma var. Yaklaşık 190-200 civarında yapı, kamulaştırma yapılarak yıkıldı. Yani mülkiyet sorunu çözüldü. Binalar yıkılarak etrafı açıldı. İnşallah planlanan 3 yıl içerisinde restorasyonu tamamlandığında Divriği Ulu Cami'nin bütün sorunlarını halletmiş olacağız." dedi.