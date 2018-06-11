Restore edilen Taşköprü Camisi'nin açılışı yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bulunan ve bir süre önce restorasyonu tamamlanan, 1792 yılında Hadimzade Osman Bey tarafından inşa edilen, aynı zamanda Karşıyaka Camisi ve Cami Cedit olarak da bilinen Taşköprü Camisi'nin açılışına katıldı.

ŞAİRİN BİYOGRAFİSİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Taşköprü Camisi'nin Bayramiç'in tarihi ve kültürel dokusunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Turan, "Burası, Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un çocukluk döneminde babası Temiz Tahir Efendi'nin imamlık yaptığı, kendisinin de Kuran eğitimi aldığı cami. O dönemde Akif’in ailesi cami ile aynı sokak üzerindeki bir evde ikamet etmiş, yaşadıkları ev, cami ve caminin bitişiğindeki taş köprü. Taşköprü Camisi şairin biyografisinde önemli bir yer tutuyor. Bu restorasyonla Mehmet Akif'in, Bayramiç'in hatırası uzun yıllar ayakta kalacak." diye konuştu.

"BURADA AZİZ İNSANLARIN HATIRALARI VAR"

Turan, Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nin Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı bir törenle hizmete açıldığını hatırlattı. "Ecdad yadigarı eserlerimizin restorasyonuna önem veriyoruz" diyen Bülent Turan, "Merkez ve ilçelerimizde geçmişten bugüne ayakta kalan eserlerin geleceğe aktarılması için bir program dahilinde restore ediyoruz. Çok güzel bir açılış için bir aradayız. Herhangi bir tesis için değil, bizim tarihimizde coğrafyamızda çok kıymetli olan özel bir insanın hatıralarının olduğu bir caminin restorasyonu için bir aradayız. Diyor ya Mehmet Akif; 'Ya Rab muazzam ramazan hürmetine kaldır aradan vahdete hail ne var ise ya Rab şu asırlarca süren tefrikadan artık ezilip düşmesin ümmet ye'se.' Bu şair bizim milli şairimiz, bu kıtaları, o destanları yazan Çanakkale destanını yazan aziz insanın buralarda hatıraları var." dedi.