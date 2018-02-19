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Reuters: Esad Afrin'e girecek

Reuters ve Esad'a yakınlığı ile bilinen Al Masdar News sitesi, Beşar Esad güçlerinin, Afrin'e gireceğini yazdı.

Haber Merkezi | 19.02.2018 - 00:09..
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Reuters: Esad Afrin'e girecek

Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden arındırmak için Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Esad'ın da bu bölgeye gireceği iddia edildi.

Reuters: Esad Afrin'e girecek

ANLAŞMA YAPILDI İDDİASI

Aralarında Reuters'ın da bulunduğu uluslararası baın kaynakları, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG ile rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Çıkan haberlere göre; Esad güçleri, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefindeki Afrin'e girecek. Terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.

Reuters: Esad Afrin'e girecek

ESAD'A YAKIN KAYNAKLAR DOĞRULADI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.

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