Reuters: Esad Afrin'e girecek

Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden arındırmak için Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Esad'ın da bu bölgeye gireceği iddia edildi.

ANLAŞMA YAPILDI İDDİASI

Aralarında Reuters'ın da bulunduğu uluslararası baın kaynakları, terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG ile rejim güçlerinin Afrin konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Çıkan haberlere göre; Esad güçleri, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefindeki Afrin'e girecek. Terör örgütü PKK/YPG kaynakları, Şam rejiminin sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde Afrin'e girebileceğini söyledi.

ESAD'A YAKIN KAYNAKLAR DOĞRULADI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli Al Masdar News sitesi de haberinde, hükümet güçlerinin yarın Afrin'e gireceği iddiasına yer verdi.