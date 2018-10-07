Reuters Suudi Konsolosluğunu gezdi:

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı olayında adeta şov yapıyor. Türk istihbaratı ve devlet tarafından da öldürülerek konsolosluk binasından çıkartıldığı düşünülen Kaşıkçı vakasına Suudi tarafı kapılarını Reuters'a açtı.

Reuters, Suudi Konsolos Mohammad al-Otaibi ile birlikte Suudi Arabistan konsolosluk binasını gezdi.

"BİZDE YOK"

Adeta şov maksadıyla yapılan ve sözde şeffaflık içeren bu olayda Suudi Arabistan İstanbul konsolosu Mohammad al-Otaibi ile Reuterslı gazeteciler binada gezinti yaptı.

6 katlı binanın en altından en üst katına kadar her yeri gezen ekip Kaçıkçı'yı aradı. Konsolos al-Otaibi, Reuterslılara kazan dairesinden, elektrik panolarına, dolaplardan tuvaletlere kadar her yeri gösterdi, verdiği pozlarla adeta "Cemal bizde değil" dedi.

KAMERA KAYITLARI YOK

Reuterslı gazeteciler konsolosluk gezisi sırasında her odayı kare kare fotoğraflarken, Mohammad al-Otaibi de hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi gazetecilere poz vermeye devam etti.

6 katlı binayı Reuters'e oda oda gezdiren al-Otaibi, binadaki kameraların kayıt yapmadığını, Kaşıkçı'nın giriş-çıkışına ve içerde ne yaptığına dair ellerinde görüntü olmadığını belirtti. Konsolos ayrıca Cermal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olma ihtimallerini de reddetti.

KAYIP MUHALİF GAZETECİ

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Kaşıkçı salı günü, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girmiş, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna giden Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmid H. Khashoggi) Başkonsolosluktan çıkmadığı tespit edilirken, Reuters Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek dışarı çıkartıldığını iddia ediyor.