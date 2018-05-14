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Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İsteseler de istemeseler de yapacağız" dediği mega projeye karşı karalama kampanyasını İngilizler başlattı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 07:19..
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Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan mega projelerden biri olan Kanal İstanbul, İngiliz haber ajansı Reuters'ın hedefinde.

ENDİŞELENDİRİYORMUŞ...

Konuyla ilgili bir haber derleyen Reuters, "Erdoğan'ın 'çılgın' kanal projesi köylüleri ve çevrecileri endişelendiriyor" başlığını kullandı.

Haberin detaylarında ise, Mimarlar Odası ve bazı çevre örgütlerinin de projeye karşı çıktığı hatırlatıldı.

3. Köprü ve 3. Havaalanı gibi Türkiye'ye seviye atlatacak mega projelere takoz olmaya kalkan herkesi konuşturan İngilizler, Kanal İstanbul'a karşı kötü bir algı operasyonuna başladı.

Reuters'ın Kanal İstanbul haberi

"İSTESELER DE İSTEMESELER DE..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda mega projelerde kararlı olduklarını yinelemişti.

Erdoğan, "İsteseler de istemeseler de yapacağız." diye konuşmuştu.

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