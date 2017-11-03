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Reyhan Karaca cenazede fotoğraf çeken kadınla kavga etti

Önceki gün Hakan Altun'un babası Hasan Altun'un cenazesine katılan şarkıcı Reyhan Karaca cenazede bir kadının telefonunu elinden aldı.

03.11.2017 - 12:00
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Reyhan Karaca cenazede fotoğraf çeken kadınla kavga etti

Şarkıcı Reyhan Karaca, Hakan Altun’un babasının son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninde selfie çekmek isteyen kadınla kavga etti. Kadının telefonunu elinden alan şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında anlattı.

"SAYGISIZ İNSANLAR"

Cep telefonuyla yaşanan acıya aldırmadan fotoğraf çekmeye çalışan kadının telefonuna el koyan Reyhan Karaca, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Babasını,canını kaybetmiş bir adamın o halinin fotoğrafını çekmek için camiye gelip, fırsat kollayan kadının elindeki telefona müdehale ettim. Cenazelere gidip artistlerle fotoğraf çekmeye çalışan saygısız insanlar!

"ALLAH'TAN UTANIN"

Hadi ölüye ve ailesine saygınız yok, Allah'tan utanın... Kadın kalabalığı yarıyor ve cenaze sahibi acıdan perişan, burnuna teli sokuyor... İşte o an mantığımı kontrol edemem ben! Elinden telefonu alırım. İnsanların acılarına saygınız olsun... Orası konser alanı değil! Selfie yapmak için insanları zorluyorsunuz! Azar işittiğinizde de 'tu kaka bunlar' oluyor. Bunu niye mi yazdım? Yapanları uyarın diye, biraz ahlak biraz saygı diye... Cenaze namazı kılınırken, telefonları ortadan kaldırın diye... Bu tanınmış insanların da, ailesinden yakınını kaybettiğinde bayılmaya, bağırarak ağlamaya, acısını yaşamaya, dostlarıyla kucaklaşmaya hakkı var.

"BENİ TUTMASALARDI.."

Basın mensubu arkadaşların bile saygı gösterip, kameralarını kapattığı o anları, sizin çekip ‘hatıra’ diye yayınlamaya hakkınız yok, ayıptır! Kimse kusura bakmasın, yanımda beni durdurmasalar farklı tepkim de olabilirdi. Sadece telefonu elinden çekip “ayıptır!” demekle yetindim."

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