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Reyhanlı şehitlerinin yakınları 2 ismi daha işaret etti

Yusuf Nazik'in yakalandığını öğrenen şehit yakınları, Türkiye'nin gücünü hatırlatarak Mihraç Ural ile Mehmet Gezer'i de hatırlattı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 13:50..
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Reyhanlı şehitlerinin yakınları 2 ismi daha işaret etti

Suriye'de, rejimin kalelerinden biri olarak gösterilen Lazkiye'de nokta operasyonu düzenleyen MİT, Reyhanlı'da 53 kişinin şehit olduğu saldırının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Türkiye'ye getirdi.

Terörist Yusuf Nazik'in yakalanması, Reyhanlı'da şehit olanların yakınlarını memnun etti.

Haberi alır almaz kameralar karşısına geçen şehit yakınları, Mihraç Ural ile Mehmet Gezer'e de gözdağı verdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR"

Şehit yakınları şu açıklamayı yaptı: "Yusuf Nazik'in yakalandığı haberini aldık, gerçekten çok sevindik. Şunu herkes bilsin ki; Türkiye Cumhuriyeti zayıf bir devlet değildir, güçlü bir devlettir. Bizler devletimizin yanındayız.

Reyhanlı şehitlerinin yakınları 2 ismi daha işaret etti ViDEO

"MİHRAÇ URAL VE MEHMET GEZER, SİZ DE HESAP VERECEKSİNİZ"

Tabii ki; bu burada kalmayacak. Herkes haddini bilecek. Bunların olacakları yer kümestir. Mihraç Ural ve Mehmet Gezer. Siz de yakalanacaksınız. Hesap vereceksiniz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Reyhanlı şehitlerinin yakınları 2 ismi daha işaret etti

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