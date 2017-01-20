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Reyhanlı'da bir gecede 10 araç yakıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 4 ayrı mahallede toplam 10 araç kundaklandı.

20.01.2017 - 12:43
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Reyhanlı İlçesi'nin Bayır, Adabucak, Fidanlık ve Mustafa Kemal Mahallelerinde gece saat 03.00 sıralarında kimliği saptanamayan kişi veya kişiler tarafından park halindeki otomobil ve minibüsler ateşe verildi.

Reyhanlı'da bir gecede 10 araç yakıldı

BİR GECEDE 10 ARAÇ KUNDAKLANDI

Aynı saatlerde ilçenin farklı mahallelerinde çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen 2'si Suriye vatandaşlarına ait 10 araç kullanılmaz hale geldi.

Bir aracın yakılması güvenlik kamerasına yansırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Reyhanlı'da bir gecede 10 araç yakıldı

Reyhanlı'da bir gecede 10 araç yakıldı

Reyhanlı'da bir gecede 10 araç yakıldı

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