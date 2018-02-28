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Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü

Terör örgütü PYD-YPG/PKK tarafından atılan onlarca roketin hedefi olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sakinlerinin yüzleri gülüyor.

DHA | 28.02.2018 - 13:40..
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Suriye’nin sınır bölgesinde yer alan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine, Afrin kırsalındaki teröristler 21 Ocak gününden itibaren birbiri ardına roketli saldırı düzenledi.

Günler süren tedirginlikte teröristler tarafından sınır ötesinden atılan 52 roket 4 kişinin ölümüne neden oldu.

Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü

ÇOCUKLAR ARTIK MUTLU

Endişenin hakim olduğu ilçede yaşayanlar, Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerin sınırdan temizlenmesiyle rahat nefes aldı.

Harekâtın başlarında bölgeye atılan roketler yüzünden tedirgin olan halk rutin hayatına tekrar geri döndü.

Bombardıman altında tedirgin günler geçiren çocuklar artık huzurla oyun oynayıp okullarına gidebiliyor.

Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü

"AİLELER REYHANLI'YA GERİ DÖNDÜLER"

Teröristlerin roket saldırısı nedeniyle bir ay kurulmayan ilçenin Çarşamba Pazarı, tekrar kuruldu.

Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte endişelerinin sona erdiğini belirten ilçe sakinlerinden Hüseyin Filiz, yaşanan olay nedeniyle Reyhanlı'dan ayrılanların olduğunu belirterek, "Roketlerin düştüğü zamanlarda çoğu aile çocukların psikolojisi bozulmasın diye Antakya, İskenderun, Adana gibi kentlerdeki yakınlarının yanlarına gittiler. Hayat şimdi normal seviyeye döndü. Aileler tekrar döndüler. Çocukların bir kısmı da bu haftadan itibaren okula başladılar." dedi.

Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü

Teröristlerin roketli saldırılarının engellenmesiyle rahat nefes aldıkların anlatan pazarcı esnafından Fatma Tezcan (58), "Çok şükür iyiyiz. Pazar kuruldu ve hayatımız normale dönmeye başladı." dedi.

Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü

HALK GÜVENLİK GÜÇLERİNE MİNNETTAR

Reyhanlı halkı sakinlerinden Edibe Deliaga (63) ise, teröristleri sınırdan uzaklaştırarak kendilerinin güvenli hissetmelerini sağlayan harekata katılan güvenlik güçlerine sürekli dua ettiklerini ifade etti.

Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü



Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü



Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü



Reyhanlı'da roketler durdu, hayat normale döndü

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