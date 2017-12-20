Reza Zarrab davasında Yargıç'ın ilginç isteği

Mart 2016 yılında ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delmek, bankaları dolandırmak ve kara para aklamak suçlarından tutuklanan ardından da işbirliği yaparak tanık olan Reza Zarrab'ın davası devam ediyor.

Davada Zarrab'ın tanık olmasının ardından Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla sanık durumuna gelmiş ve tek yargılanan o olmuştu. Tanık ve sanık ifadelerinin sona erdiği davada artık jürinin kararı bekleniyor.

YARGIÇ'IN HUKUKSUZ İSTEĞİ

Jürinin kararını belirleyeceği toplantı başlamadan önce Yargıç Berman jüri üyelerine: "Bir kanıtın nasıl ele geçirildiğini beğenmediniz diye onu gözardı etmeyin." diye uyarıda bulundu.

Berman'ın bu isteği ise akıllara FETÖ'den tutuklanıp salındıktan sonra ABD'ye kaçan ve Türkiye aleyhine tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz'ı getirdi. Çünkü Korkmaz'ın Türkiye'den ele geçirdiği sahte belgelerle mahkemede tanıklık yapmış ve davayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıştı.