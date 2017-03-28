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Reza Zarrab Trump’a yakın isimleri savunma ekibine kattı

New York'ta tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı, eski New York Belediye Başkanı Giuliani ile eski Adalet Bakanı Mukasey'i avukatı yaptı.

28.03.2017 - 04:16
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New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bahara’nın, istifa etmediği için görevden alınmasının ardından vekaleten bu göreve getirilen Joon Kim, davaya bakan Yargıç Richard Berman’a sunduğu dilekçede, Giuliani ve Mukasey’in, Reza Zarrab’ın avukatları olarak savunma takımına katıldıklarını belirtti. Zarrab’ın avukatlarından Benjamin Brafman, Giuliani ve Mukasey’in duruşmalara katılmayacaklarını ancak konunun hukuksal ve yasal yönleri üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Geçen yıl Mart ayında Miami’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Reza Zarrab, halen New York Metropolitan Cezaevinde yatıyor. Zarrab hakkında 75 yıl hapis cezası isteniyor.

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