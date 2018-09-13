Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Amerika'da Türkiye'ye karşı tezgahlanan kumpas davasının baş aktörü Reza Zarrab, aylar sonra New York'ta bir kadınla suşi yerken görüntülendi.

Ebru Gündeş ile hala evli olan Zarrab'ın yanındaki kadının kim olduğu merak konusu oldu.

HAYRANIYDI ARKADAŞI OLDU

Bir dönem Gündeş'in hayranı olan daha sonra yakın arkadaşlığını kazanan kadının Ayşegül Akgün olduğu ortaya çıktı.

ARTIK GÖRÜŞMÜYORLAR

Ebru Gündeş'ten konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, ünlü şarkıcının Ayşegül Akgün ile uzun zamandır arasının bozuk olduğu ve görüşmedikleri öğrenildi.