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Rezonans nedir

Rezonas, mühendislikte, genlik durumunun sonsuza kadar sürmesi olarak adlandırılır.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 17:35..
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Mühendisliğin kiit kavramlarından olan rezonans, aslında basit anlatım ile, bir yapının güç kullanılmadan doğal olarak yaptığı salınım frekansına verilen isimdir.

Rezonans nedir

REZONANSA ETKİ EDEN FAKÖTLER

Genlik durumunun sonsuza kadar gitmesine verilen isim rezonans dedik. Ancak bazı faktörler rezonansın sürecini etkilemekte, frekansların oynamasına sebep olmaktadır.

Salınıma neden olabilecek etkiler çok çeşitli olabilir. rüzgarlar rezonansa en çok etki eden faktörlerden biridir. Kesintili bir rüzgar akımına tabi tutulan bir köprü, uzun süre aynı tempoda bu kuvvete maruz kaldığında oluşabilecek deprem dalgaları, köprüyü yıkabilir yan sistemin rezonansa girmesini sağlar.

Rezonans nedir

KÖPRÜ DENEYİ

1940 yılında Washington’da yapılmış olan Tacoma köprüsünde yaşanan bu durum, rezonansa en büyük görsel örnektir. Bu köprü rüzgar etkisiyle rezonansa girmiş, kısa sürede dalgalanarak  yıkılmıştır.

Rezonansa uğrayan köprünün beşik gibi sallanma anı - VİDEO


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