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Rheinau köyü halkına 16 bin lira maaş verilecek

Temel yurttaşlık geliri uygulamasının etkisini görmek için yapılmak istenen bir sosyal deney için, İsviçre'deki Rheinau köyü halkına koşulsuz maaş bağlanacak.

Haber Merkezi | 13.09.2018 - 07:48..
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İsviçre'nin Rheinau köyünde, 2016'daki referandumda halkın reddettiği 'temel gelir' uygulaması başlatılacak.

Bu uygulamayla birlikte, köy halkına, çalışıp çalışmadığına dikkat edilmeden aylık 2,500 İsviçre Frangı yani 16,662 bin lira maaş verilecek. Bu miktardan fazla geliri olanlarsa, arta kalan miktarı geri ödeyecek. Maaşlar, vergiler yerine bağış yoluyla finanse edilecek.

Rheinau köyü halkına 16 bin lira maaş verilecek

BU BİR DENEY

Sadece 1 yıl sürmesi planlanan bu uygulama, bir belgesel için deney olarak yapılıyor.

Fikrin mimarı ve belgeselin yapımcısı Rebecca Panian, bu deneyle amaçlarının, 'halkın geri çevirdiği 'temel gelir' uygulamasının etkisini görmek' olarak ifade ediyor.

Rheinau köyü halkına 16 bin lira maaş verilecek

KÖYE AKINI ÖNLEMEK İÇİN BİR ŞART VAR

Euronews'nin haberine göre; bin 300 nüfuslu köyde şu ana kadar 700'den fazla kişi kobaylık için gönüllü oldu. Katılım için son başvuru günü 15 Eylül olarak belirlendi.

Şart ise, temel gelirin cazibesine kapılanların köye akın etmesini önlemek amacıyla deneye yalnızca Rheinau'ya 5 Haziran'dan önce yerleşmiş olanların katılabilmesi.

Rheinau köyü halkına 16 bin lira maaş verilecek

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