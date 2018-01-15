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Richard K. Morgan'ın 'Değiştirilmiş Karbon' kitabı çıktı

İngiliz yazarın yeni kitabı İthaki Yayınları tarafından yayımlandı.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 09:51..
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Aslıhan Kuzucan'nın çevirisiyle kitapseverlerle buluşan Değiştirilmiş Karbon, 21. yüzyılın en önemli yapıtları arasında yer alıyor.

PHILIP K. DICK EN İYİ ROMAN ÖDÜLÜ

25. yüzyıl. İnsanlık BM’nin gözetimi altında tüm galakside hüküm sürmekte. Irk, inanç ve sınıf farklılıklarının hâlâ devam ettiği bu dönemde teknolojideki yükseliş hayatı âdeta baştan tanımladı. Bir insanın bilinci depolanarak yeni bir bedene (ya da “kılıf”a) kolayca indirilebilir hale geldi ve ölüm olgusu, ekrandaki bir bipsesine indirgendi.

Richard K. Morgan'ın 'Değiştirilmiş Karbon' kitabı çıktı

DİKKATLARİ ÇEKEN BİLİMKURGU KİTABI

Eski bir asker ve BM elçisi olan Takeshi Kovacs daha önce de öldürülmesine rağmen son ölümü bilhassa acı vericiydi. Evinden 180 ışık yılı uzakta, eski adıyla San Francisco, yeni adıyla Bay City’de yeni bir bedende uyanan Kovacs kendini, “varoluş”u alınıp satılır şeyler olarak gören bir topluma göre bile karanlık ve büyük ölçekli bir komplonun tam merkezinde buldu.

Richard K. Morgan'ın 'Değiştirilmiş Karbon' kitabı çıktı

Richard Morgan

Dünyanın en güçlü insanlarından biri olan Laurens Bancroft bir ölümün sırrını açığa çıkarmak için Kovacs’ı tutmuştu: Kendi ölümünün.

Blade Runner ve Neuromancer gibi eserlerin izinden giden siberpunk türündeki Değiştirilmiş Karbon, son zamanların en dikkat çeken bilimkurgu-distopya romanlarından biri.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

Yazar: Richard Morgan

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Aslıhan Kuzucan

Yayım yılı: 2018

Türü: Roman

Syf: 496

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