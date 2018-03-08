taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.949
USD
3,8136
EURO
4,7220
ALTIN
162,25
PETR
63,9000

Rigor mortis nedir

Ölüm sertliği olarak bilinen bu durum, bir insanın ölümünden 3-4 saat sonra halen gevşeyememiş olmasına verilen isimdir.

  1. Haberler
  2. İpucu

23423

Ölüm için kullanılan bir diğer tabir de kaskatı kesilmedir. Bu tabir aslında insanların öldükten sonra bir süre daha vücutlarının katı vaziyette olması, eklemlerin hareket dahi ettirilemesi durumudur.

Fizyolojik olarak gerçekleşen bu durumun bilimsel ismi Rigor mortistir.

ÖLÜM SERTLİĞİNİN NEDENİ

Biyokimyasal bir nedeni bulunan Rigor motisin, kas dokusundaki ATP'nin tüketilmesi ve gevşeme için gereken enerjinin temin edememesi durumuyla oluşur. Miyozin adlı motor proteinlerin ATP bulamadığı için kasılmasıyla oluşan ölüm sertliği durumu, bir vücutta ölümün gerçekleşmesinden 3-4 saat sonra da devam eder. Bu nedenle, kasılmış durumdaki kaslar gevşeyemez ve belirli bir süre bu şekilde (kasılı) kalırlar.

ÖLÜM SERTLİĞİNİN BOZULMASI VE DİĞER CANLILAR

Oksijen temin edemeyen kas hücreleri su molekülleriyle birleşmesi sonucunda vücut üzerindeki PH dengesi değişir. Bunun oluşması durumunda hücre içindeki proteinler parçalanır ve kaslar gevşeyerek "Rigor gevşemesi" durumunu ortaya çıkartır.

Ölüm sertliği durumu yalnızca inanlarda görülmemekte, hayvanlarda da ölüm anında yaşanmaktadır.  Bu nedenle de kesilen hayvanların etleri 15 °C'nin altındaki sıcaklıklarda saklanacaksa, dolaba konmadan evvel (dana eti için) 6-12 saat bekletilerek etlerin Rigor Mortis'i (sertleşme safhasını) tamamlamaları sağlanmalıdır. Aksi takdirde, etler dolaptan çıkarıldığında Rigor mortis'e devam edecek, iyice sertleşerek aşırı katı bir hal alacaktır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Geiger sayacı cihazı nedir
Değerli bazı madenleri ve radyoaktif ışınları tespit etmek için kullanılan araçtır.
Efervesan nedir
Efervesan, suda erirken içeriğindeki gaz ve mineraller nedeniyle tepkimeye girerek kabarcık çıkartan ilaçlara denir.
Cape yağmur kurbağası nedir
Cape yağmur kurbağası; Güney Afrika'da görülen bir türdür.
Lakros nedir
Lakros, basketbol ve futbol sporlarına ait tekniklerin uygulandığı Kanada'nın en popüler spor dalıdır.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sizi osteoporozdan koruyacak 3 altın kural

Sizi osteoporozdan koruyacak 3 altın kural

0
Çocuğunuz tatilde bilime nasıl yönelir

Çocuğunuz tatilde bilime nasıl yönelir

1
Forehand nedir

Forehand nedir

0
İtikaf nedir nasıl yapılır

İtikaf nedir nasıl yapılır

14
Hilal taktiği nasıl yapılır

Hilal taktiği nasıl yapılır

19
Ramazan özel: Evde dondurma nasıl yapılır

Ramazan özel: Evde dondurma nasıl yapılır

4
Katarakt nedir

Katarakt nedir

11