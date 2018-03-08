Rigor mortis nedir

Ölüm için kullanılan bir diğer tabir de kaskatı kesilmedir. Bu tabir aslında insanların öldükten sonra bir süre daha vücutlarının katı vaziyette olması, eklemlerin hareket dahi ettirilemesi durumudur.

Fizyolojik olarak gerçekleşen bu durumun bilimsel ismi Rigor mortistir.

ÖLÜM SERTLİĞİNİN NEDENİ

Biyokimyasal bir nedeni bulunan Rigor motisin, kas dokusundaki ATP'nin tüketilmesi ve gevşeme için gereken enerjinin temin edememesi durumuyla oluşur. Miyozin adlı motor proteinlerin ATP bulamadığı için kasılmasıyla oluşan ölüm sertliği durumu, bir vücutta ölümün gerçekleşmesinden 3-4 saat sonra da devam eder. Bu nedenle, kasılmış durumdaki kaslar gevşeyemez ve belirli bir süre bu şekilde (kasılı) kalırlar.

ÖLÜM SERTLİĞİNİN BOZULMASI VE DİĞER CANLILAR

Oksijen temin edemeyen kas hücreleri su molekülleriyle birleşmesi sonucunda vücut üzerindeki PH dengesi değişir. Bunun oluşması durumunda hücre içindeki proteinler parçalanır ve kaslar gevşeyerek "Rigor gevşemesi" durumunu ortaya çıkartır.

Ölüm sertliği durumu yalnızca inanlarda görülmemekte, hayvanlarda da ölüm anında yaşanmaktadır. Bu nedenle de kesilen hayvanların etleri 15 °C'nin altındaki sıcaklıklarda saklanacaksa, dolaba konmadan evvel (dana eti için) 6-12 saat bekletilerek etlerin Rigor Mortis'i (sertleşme safhasını) tamamlamaları sağlanmalıdır. Aksi takdirde, etler dolaptan çıkarıldığında Rigor mortis'e devam edecek, iyice sertleşerek aşırı katı bir hal alacaktır.