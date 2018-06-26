Rihanna annesinden özür diledi

Ocean's 8 filminde aldığı Nine Ball rolüyle beyaz perdeye çıkan Rihanna; rol arkadaşlarıyla birlikte BBC'de yayınlanan The Graham Norton Show'a konuk oldu.

Gittiği her yerden elinde kadehle çıkmasıyla dikkat çeken Rihanna'ya, bu anlardan fotoğrafları gösterildi. Fotoğrafların birinde mekandan şişeyle çıkması ise izleyenleri güldürdü.

RİHANNA ELİNDE KADEHLE GEZİYOR

Sunucu Graham Norton'un, "Bu bardakları götürmek için izin aldın mı?" sorusuna Rihanna, "Sanırım bu, mekana kendi götürdüğüm kadehti. Onu aldığım otele geri götürüyordum." şeklinde yanıt verdi.





Şişeli fotoğrafı karşısında verecek cevap bulamayan ünlü yıldız, "Bunu annem de izleyecek, özür dilerim anne." dedi.



