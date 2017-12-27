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Rihanna'nın kuzeni öldürüldü

Aldığı acı habere inanamayan Rihanna, sosyal medya hesaplarından silah şiddetinin durması için çağrı yaptı.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 11:29..
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Rihanna’nın kuzeni 21 yaşındaki Tavon Kaiseen Alleyne, Barbados’un St. Michaels bölgesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

YOLDA YÜRÜRKEN...

Görgü tanıkları Alleyne’nin yolda yürürken yanına bir adamın yaklaştığını ve birkaç el ateş ederek onu vurduğunu anlattı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Rihanna'nın kuzeni öldürüldü GALERİ

Rihanna'nın kuzeni öldürüldü

1 GECE ÖNCE BERABERLERDİ

29 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna kuzeniyle çok yakın olduğu ve sadece bir gece önce Noel’i birlikte kutladıkları belirtildi.

Rihanna'nın kuzeni öldürüldü

"İNANAMIYORUM"

Barbadoslu şarkıcı Instagram hesabından "İnanamıyorum. Daha geçen gece kollarımdaydın. Bunun vücudunun sıcaklığını son kez hissettiğim zaman olacağını hiç düşünmedim. Seni her zaman seveceğim" dedi.

Sık sık ülkesi Barbados’u ziyaret eden Rihanna olayın ardından sosyal medyadan silah şiddetini durdurma çağrısı yaptı.

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