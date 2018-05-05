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Ringde yumruk attığı elleriyle Mehmetçik'e şifa dağıttı

Eskişehir'den, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikleri tedavi için sınıra giden Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi doktoru ve UMKE üyesi Sabri Polat, davranışıyla takdir topladı.

AA | 05.05.2018 - 06:20..
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Evli ve iki çocuk babası 37 yaşındaki Polat, 2007 yılından beri sürdürdüğü mesleğinde doktor arkadaşlarının aracılığıyla 4 sene önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Spor Kulübünün boks antrenörü Yılmaz Ayer ile tanıştı. O günden itibaren boksa gönül veren Polat, haftada da 4 gün antrenman yapıyor.

Polat, Büyük Önder Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim." sözüne yakışır davranışlarının yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in yanında olduğunu göstermek için mart ayında Hatay'a gidip 25 gün gönüllü olarak görev aldı.

Bu davranışı dolayısıyla Hastane Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Karagülle Polat'a Türk bayrağı hediye ederken, Polat sporcu arkadaşlarının da takdirini kazandı. Polat, gelecekte boks antrenörü olmayı hedefliyor.

Ringde yumruk attığı elleriyle Mehmetçik'e şifa dağıttı

"BOKS ÖZ GÜVEN KAZANDIRDI"

Polat, arkadaşları sayesinde tanıştığı boks antrenörü Yılmaz Ayer'in yardımıyla 4 yıldır aktif olarak boksla ilgilendiğini söyledi.

Boksun kaba kuvvet anlamına gelmediğini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Boks bir savunma sporudur. Sağlıklı ve keyifli bir spordur. Haftada 3-4 gün antrenman yapıyorum. Boksu severek yapıyorum. Erkek kadın ayırmadan herkesin rahatlıkla yapabileceği bir spor. Hekimler de rahatlıkla boks yapabilir. Boksa başladığımdan beri herhangi bir kavgaya da karışmadım. Boksa başlamadan daha agresiftim. Şimdi daha sakin ve uyumluyum. Boks bana bir öz güven kazandırdı. Gelecekte boks antrenörü olmak istiyorum."

Ringde yumruk attığı elleriyle Mehmetçik'e şifa dağıttı



Mart ayında Hatay'a gittiğini anlatan Polat, "25 gün sınır hattında Türk askerine destek olmak ve sağlık tedbirlerinde bulunmak için gönüllü olarak görev yaptım. Türk askeri orada saygıyı da övgüyü de hak eden taraftır. Biz orada sadece onlara destek olmak istedik. Bizi sınırda gören Mehmetçik'imiz moral buldu." diye konuştu.

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