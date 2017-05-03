Rio de Janeiro'da çetelerden polis operasyonuna misilleme

Askeri polis sözcüsü Komutan Ivan Blaz, Polis Özel Operasyon Birliği'nin, Cordovil Belediyesine bağlı Yukarı Şehir favelasına (gecekondu mahallesi) düzenlediği operasyonda 37 kişinin gözaltına alındığını, 32 saldırı tüfeği ve 3 tabancanın ele geçirildiğini belirtti.

Blaz, araçların ateşe verilmesinin, polisin operasyonuna misilleme olarak düzenlenmiş bir eylem olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ivan Blaz, "Bu, Brezilya'ya tüfeklerin kolayca girmesine izin verilmesinin bir yansımasıdır. Şu ana kadar cezayı sadece Rio de Janeiro ödedi. Yakında, Sao Paulo, Minas Gerais ve Merkez-Batı da ödeyecek." şeklinde konuştu.

Rio de Janeiro Operasyon Merkezi, şehirde ikinci seviye "teyakkuz hali" ilan etti.

Polis yetkilileri, gece yarısından itibaren favelalarda uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan çatışmalar üzerine polis birliklerinin sabah saatlerinde bölgelere girerek, arama ve temizleme çalışması yürüttüğünü kaydetti.

Tutuklananlar arasında çatışan her iki uyuşturucu grubundan da suçlular bulunurken, otoyollarda yakılan araçlarla ilgili henüz gözaltına alınan kimse olmadı.