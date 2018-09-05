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Rio'daki müze yangının sebebi ortaya çıktı

Brezilya'nın Rio kentinde 200 yıllık müzenin yanmasına sebep olan şeyin ihmalkârlık ve kemer sıkma olduğu ortaya çıktı.

İHA | 05.09.2018 - 08:57..
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Brezilya’nın Rio De Janeiro şehrindeki Ulusal Müze’de çıkan yangın sonrasında detaylar ortaya çıktı.

Rio'daki müze yangının sebebi ortaya çıktı

Hükümetin gittiği bütçe kısıtlamaları yüzünden müzenin duman detektörlerinin kaldırıldığı ve yangın sigortasının da iptal olduğu açıklandı. Müzenin Müdür Yardımcısı Cristiana Serejo bütçe yetersizliği ve bürokrasinin sıkıntıya neden olduğunu itiraf etti.

Rio'daki müze yangının sebebi ortaya çıktı

FEDERAL HÜKÜMET YARDIM ETMEK ZORUNDA

Brezilya hükümeti Hükümet, Cinelandia Meydanı'nda toplanan binlerce insana yeni bir müze inşa etmek için kaynak sözü verdi. Kurumun yöneticisi Alexander Keller ise, "Sadece ağlamak yeterli değil. Yeterli kaynağa sahip olan federal hükümet, müzenin yeniden inşa etmesine yardım etmek zorunda." ifadelerini kullandı.

Rio'daki müze yangının sebebi ortaya çıktı

1818'de açılan Ulusal Müze, 20 milyondan fazla eser ve 530 binden fazla kitap ile Güney Amerika'daki en büyük doğal ve antropolojik tarih müzesi konumundaydı. Müzede ayrıca "Luzia" olarak bilinen Brezilya’nın Minas Gerais bölgesinde bulunan en eski insan fosili ve bir de dinozor iskeletine de ev sahipliği yapıyordu.

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