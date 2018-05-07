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Riskli okulların çevresi kamera ile izlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak.

AA | 07.05.2018 - 12:18..
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TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'nda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yer alan önerilere göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalara ivme kazandırılacak.

Riskli okulların çevresi kamera ile izlenecek

TASLAK RAPOR HAZIRLANDI

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu tarafından, bağımlılıkla mücadele kapsamında da yürütülen çalışmaların ardından taslak rapor hazırlandı.

TEMEL AMAÇ ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ

Dünya ve Türkiye'deki durumun inlecelendiği ve tüm paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle öğrencilerin bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durmasının sağlanabilmesi için yapılabilecekler konusunda öneriler yer aldı.

Riskli okulların çevresi kamera ile izlenecek

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLECEK

Taslak rapora göre, eğitim kurumunda güvenlik kamera sisteminin kurulması ve riskli olduğu belirlenen okullarda dış çevre güvenliğinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar hızlandırılacak. Yükseköğretim Kurulu, eğitim fakültelerinin müfredatında bağımlılıkla mücadele konusunu ele alacak.

ÖNCELİKLİ RİSK GRUBUNDAKİ OKULLAR

Milli Eğitim Bakanlığı da okul temelli bağımlılıkla mücadelede, risk grubundaki veya bağımlı çocukların tespiti ve yönlendirilmesinde, okul, veli ve öğrenci arasındaki sağlıklı iletişim konularında daha fazla bilgi ve uygulamaya yer verecek.

Riskli okulların çevresi kamera ile izlenecek

ÖFKE KONTRÖLÜ

Bakanlık temel eğitim ve ortaöğretim müfredatında önleyici ve koruyucu beceriler olan yardım isteme, öfke kontrolü, hayır diyebilme, ısrarlara karşı koyabilme, kendini ortaya koyma, iletişim becerileri, sorun çözme, stresle başa çıkma, kendini tanıma gibi becerilerin kazandırılmasına yönelik daha fazla içeriğe yer verilecek. Bu konuların ayrı dersler şeklinde verilmesi üzerinde de durulacak.

ÖĞRENCİLER SOSYAL AKTİVİTELERE YÖNLENDİRİLECEK

Çocukların zararlı maddelerle tanışmamaları için kendilerini okulda iyi hissedebilecekleri spor, müzik, tiyatro, sinema gibi farklı ders alanlarının bulunması sağlanacak.

Okulların fiziksel imkanları ve donanımları, öğrencilerin ders süresince ve ders saatleri dışında sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarını sağlayabilmesi için, okullar fiziksel durumları iyileştirilerek çocuk ve gençlerin sportif, sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerine imkan tanıyacak şekilde donatılacak.

Riskli okulların çevresi kamera ile izlenecek

ÇOCUKLAR BAĞIMLILIKTAN KORUNACAK

Öğrenciler okulda ve ders saatleri dışında etkinliklere katılacak ve temel beceriler kazanacak. İlk ve orta öğretim okullarında ders saatleri dışında kalan zamanlarda öğrencilerin spor, müzik, resim, dans gibi alanlarda profesyonelleşmelerine imkan verilecek.

Çocukların bağımlılıklardan korunması amacıyla, ücretsiz kulüpleşme projesi hayata geçirilerek, ilkokul, ortaokul çağındaki her çocuğun bir kulübe kayıtlı olması sağlanacak.

MÜFREDAT OLARAK OKUTULACAK

Tüm eğitim kademelerinde rehberlik ders saatinin olmayışı nedeniyle Türkiye Bağımlılık ile Mücadele Eğitim Programı (TBM) içeriklerinin öğrencilere, öğretmenlere, okul yardımcı personeline ve ailelere aktarılmasında sorunlar yaşanmaması için rehberlik öğretmenlerinin TBM'yi uygulayacakları rehberlik ders saati, tüm eğitim kademeleri için okul ders programlarına yerleştirilecek

Riskli okulların çevresi kamera ile izlenecek

TEKNOLOJİNİN BİLİNÇLİ KULLANIMI İÇİN EĞİTİM VERİLECEK

Okullarda öğrencilere bilgisayar oyunlarının alternatifi olarak farklı sanat ve spor dalları hobi olarak kazandırılacak. İnternet ve bilişimin problemli kullanılmasını önlemek amacıyla, teknolojinin bilinçli kullanımına ilişkin müfredat oluşturulacak.

Uyuşturucu ve internet, teknoloji bağımlılığı ile mücadele konusunda okullardaki Yeşilay kulüplerinin etkinliği artırılacak.

 

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