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Rivera: Porto Riko'nun bağımsızlığı önemli

Porto Rikolu bağımsızlık savuncusu Oscar Lopez Rivera, "Porto Riko'nun bağımsızlığı bugün hiç olmadığı kadar önemlidir” diye konuştu.

26.06.2017 - 10:12
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Porto Rikolu bağımsızlık savuncusu Oscar Lopez Rivera, 11 Haziran’daki adanın geleceğine karar vermek için düzenlenen ancak bağlayıcılığı bulunmayan plebisiti “manevra” ve “manipülasyon” olarak tanımladı. Porto Riko şu an iç işlerinde özerk olsa da dış işlerinde ABD’ye bağımlı bulunuyor.

Rivera: Porto Riko'nun bağımsızlığı önemli

Lopez, Birleşmiş Milletler (BM) Deskolonizasyon Komitesi tarafından düzenlenen bir toplantıda konuştu. Lopez, 5 yüz yıldır koloni olan ve 119 yıldır ABD’nin boyunduruğu altında bulunan Porto Riko’nun kendi kaderini tayin etmesinin daha önce hiç olmadığı kadar önemli önemli olduğunu vurguladı. Bağımsızlık yanlısı “ (Hapishaneden) çıktığımda ülkemi, (hapishaneye) girdiğimden çok daha zor bir durumda buldum” diye konuştu.

"KOLONİ KALMAMIZ WASHİNGTON İÇİN ÖNEMLİ"

ABD hükümetinin Porto Rikolu insanların yıkımı için zaten kendisine bir yol bulduğunu belirten Lopez adanın yaratılan işsizlikten dolayı 17 yılda 1 milyondan fazla göç verdiğinin altını çizerek şöyle devam etti: "İlk kez ABD bizim onun kolonisi olduğumuzu itiraf etti, örneğin 72 milyon dolarlık borçla başa çıkmak için bize Mali Kontrol Kurulu dayatıldı. Bu, çalışan her Porto Ricolunun cebindeki son dolara kadar almak için oluşturulan bir suç mekanizması.”

Lopez, Porto Riko'nun şimdiki dış borcunun, adayı talan etmek isteyen ve deskolonizasyonu desteklemeyen ABD'nin "elit' kesimine fayda sağladığını söyleyerek "Porto Riko'nun koloni olarak kalması Washington için çok önemli” ifadelerini kullanadı.

Rivera: Porto Riko'nun bağımsızlığı önemli

"SEÇMENİN YÜZDE 78'İ BOYKOT ETTİ"

Dış işlerinde ABD’ye bağımlı, iç işlerinde özerk olan Porto Riko'nun politik ve hukuki statüsüyle ilgili 11 Haziran’da gittiği bağlayıcı olmayan plebisitin hiç bir güvenilirliğinin olmadığını dile getiren Lopez, “Bu, halkı temsil etmeyen ilhak partisinin bir manevra ve manipülasyon çabası” diye konuştu. Bağımsızlık yanlısı şöyle devam etti: "Seçmenlerin yüzde 78'i oy kullanmaya gitmedi, aktif biçimdeki boykot bağımsız bir ülke isteyen birleşmiş insanların durumunu yansıtıyor."

Referanduma katılım yüzde 20’ler civarında kalmış ve plebisitte adanın, ABD’nin eyaleti olması için yüzde 97 oy çıktı. Ana muhalefet partisi de dahil olmak üzere 3 parti plebisiti boykot etmişti.

ABD sonucu “bağımsızlığa evet’ olarak çıkan 1967, 1993, 1998 ve 2012’deki diğer 4 plebisitin sonucunu tanınmamıştı.

Öte yandan 1972’den beri 36. kez toplanan BM Deskolonizasyon Komitesi, Porto Rico'nin kendi kaderini tayin hakkına ve bağımsızlığı için çözüm bulmaya çağrı yaptı.

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