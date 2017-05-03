taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.356
USD
3,5273
EURO
3,8546
ALTIN
142,52
PETR
50,7900

Rize-Artvin Havalimanı için kamulaştırma kararı çıktı

Havalimanı'nda kullanılacak ham madde için acele kamulaştırma kararı alındı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

03.05.2017 - 08:55
  1. Haberler
  2. Projeler

e

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, havalimanı projesinin dolgu sahasında kullanılacak ham maddenin temini için taş ocağı ve bağlantı yolu güzergahında bulunan bazı taşınmazların Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

KARAR 1 MAYIS'TA ALINDI

Karara göre, kamulaştırılmasına karar verilen alanlar Merdivenli, Hisarlı, Kanlımezra ve Kuzeyca taş ocağı bölgelerinde bulunuyor.

Söz konusu karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesine göre 1 Mayıs'ta Bakanlar Kurulu tarafından alındı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şamil Tayyar: Taltif listelerini FETÖ'cüler hazırladı

Şamil Tayyar: Taltif listelerini FETÖ'cüler hazırladı

68
UNESCO İsrail'i işgalci güç olarak kabul etti

UNESCO İsrail'i işgalci güç olarak kabul etti

45
Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

Theresa May'den Juncker'e Brexit gözdağı

6
Tokyo-Los Angeles uçağında yumruk yumruğa kavga İZLE

Tokyo-Los Angeles uçağında yumruk yumruğa kavga İZLE

11
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak askeri tatbikat

41
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un desteklediği takım

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un desteklediği takım

11
Finlandiya'da genç kızların yeni hobisi İZLE

Finlandiya'da genç kızların yeni hobisi İZLE

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM