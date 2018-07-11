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Rize Artvin sınırdaki plaj anlaşmazlığa neden oldu

Rize ve Artvin arasındaki plajı paylaşamayan iki şehir yetkilileri arasında tartışma çıktı. Bölgeye gelen heyet inceleme başlattı. Karar incelemeden sonra nelik kazanacak.

DHA | 11.07.2018 - 13:02..
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Rize ve Artvin arasındaki plaj nedeniyle iki kent arasında sınır anlaşmazlığı yaşanıyor. Rize'nin Fındıklı ilçesi Kıyıcık köyü ile Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören köyü arasında, eski Karadeniz Sahil Yolu'na da paralel uzanan ve iki il tarafından paylaşılamayan 500 metre uzunluğundaki plaj için İçişleri Bakanlığı devreye girdi.

Rize Artvin sınırdaki plaj anlaşmazlığa neden oldu

PLAJ İÇİN TARTIŞMA ÇIKTI

Fındıklı ilçesi Kıyıcık köyünün muhtarı Azmi Köroğlu, il sınırının Hastaş Kayası olduğunu ve plajın ilçelerine ait olduğunu iddia ederken, Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören köyünün muhtarı Bünyamin Özçelebi ise il sınırının Rubadidi Irmağı olduğunu belirterek, plajın yıllardır kendilerinde olduğunu söyledi.

Rize Artvin sınırdaki plaj anlaşmazlığa neden oldu

İNCELEME BAŞLATILDI

İki kentin sahiplendiği ve kendi sınırlarında kaldığını iddia ettiği plaj için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık görevlileri, her iki kentte oluşturulan heyetle inceleme başlattı.

İNCELEMENİN ARDINDAN KARAR VERİLECEK

Yaşanan sınır anlaşmazlığının çözülmesi için heyet bölgede kapsamlı inceleme yaparak, nihai kararı belirleyecek.

Rize Artvin sınırdaki plaj anlaşmazlığa neden oldu

TOSUN PAŞA FİLMİ GERÇEK OLDU

Fındıklı ilçesi ile Arhavi ilçesi arasında belirsizliğin yaşandığı, şu anda da Arhavi Belediyesi'nce işletilen ve iki ilçe arasında paylaşılamayan 500 metre uzunluğundaki plaja ilişkin yaşanan tartışmalar, Türk sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan, 1976'da Kartal Tibet'in yönettiği, başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların oynadığı 'Tosun Paşa' filmindeki 'Yeşil Vadi' olayını da anımsattı. Sosyal medyada da tartışılan plaj için bazı kişiler 'Tosun Paşa' filminden esinlerek yaşanalara 'Saldırın Tellioğulları', 'Saldırın Seferoğulları' diye esprili yorumda bulundu.

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