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Rize'de altından dere geçen binanın yıkımı yapıldı

Rize'de 32 yıl önce yapılan ve altından dere geçen 4 katlı binanın yıkım işlemi gerçekleşti.

AA | 16.10.2018 - 16:57..
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Rize'nin Muradiye beldesinde, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen, altından dere geçen belediyeye ait 4 katlı binanın 11 Ekim'de başlanan yıkım işlemi tamamlandı.

Rize'de altından dere geçen binanın yıkımı yapıldı

HAFRİYAT KALDIRMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün, Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ile protokol imzalanmasının ardından başlatılan yıkım işlemi kapsamında, ekipler çalışmalarını bitirdi. Muradiye Belediyesi ve özel bir şirkete ait 3 iş makinesi yardımıyla 5 işçinin gerçekleştirdiği yıkım işleminin tamamlanmasının ardından hafriyat kaldırma işlemleri devam ediyor.

Rize'de altından dere geçen binanın yıkımı yapıldı

DİĞER BİNALARIN YIKIMLARINA GELECEK AY BAŞLANACAK

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin Fırtına Vadisi'nde de yapı denetimlerini sıklaştırdığı, yıkılması yönünde karar verdiği binaların gelecek ay yıkımına başlanacağı öğrenildi.

Rize'de İmar Barışı kapsamında konut amaçlı kullanımlar için 28 bin 82, ticari amaçlı kullanımlar için 3 bin 825 tarımsal amaçlı kullanımlar için 3 bin 458 olmak üzere Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen Toplam Yapı/Bağımsız Birim Sayısının 35 bin 385 olduğu kaydedildi.

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