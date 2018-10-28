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Rize'de Andımız eylemi

CHP Çayeli İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen eylemde, partililer Andımız'ı okumakta güçlük çekti.

İHA | 28.10.2018 - 12:54..
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Rize'de Andımız eylemi

Danıştay'ın verdiği Andımız kararı tartışmalara neden oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili tavrını net bir şekilde ortaya koyarak İstiklal Marşı dışında bir andı tanımadıklarını ifade etti.

Andımız konusunda siyasi tartışmalar devam ederken, CHP Çayeli İlçe Başkanlığı bir eylem düzenledi.

Pazar ilçesinde düzenlenen eyleme katılan CHP'liler, Andımız'ı okumak istedi fakat, bu kolay olmadı.

ÖĞRETMEN EMEKLİSİ CHP'Lİ ANDIMIZI UNUTTU

Öğretmen emeklisi olan yerel seçimlerde belediye başkanı aday adayı olduğu için istifa eden CHP Pazar eski İlçe Başkanı Abdullah Yıldız, öğrenci andını unutunca yandan diğer partililerden sufle aldı.

O ANLAR KAMERADA

Bu anlar ise bir başka partili tarafından anbean kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

CHP Rize’de ’Andımızı’ okuturken zorlandı VİDEO

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