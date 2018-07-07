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Rize’de boğulmak üzere olan genci polis kurtardı

Çayeli ilçesinde denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan genci polis kurtardı.

İHA | 07.07.2018 - 04:18..
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Dün akşam saatlerinde Yaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Abdurrahman K. (23) isimli genç, serinlemek için denize girdi. Gencin suda çırpındığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Rize’de boğulmak üzere olan genci polis kurtardı

POLİS MEMURU GENCİN İMDADINA YETİŞTİ

Olay yerine gelen Çayeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden bir memur, suda çırpınan genci kurtarmak için denize girdi. Polis memuru tarafından kurtarılan genç baygın halde kayalıklara çıkartıldı. Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ekipleri gence ilk müdahaleyi yaptı, ardından Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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