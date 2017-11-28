taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.760
USD
3,9225
EURO
4,6716
ALTIN
162,95
PETR
63,6300

Rize'de cam filmi yasağı yok

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, cam filmi yasağını sadece okul servislerine uygulayacaklarını açıkladı.

DHA | 28.11.2017 - 10:11..
  1. Haberler
  2. Gündem

Rize'de cam filmi yasağı yok

Araçlarda cam filmi yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "halkı mağdur etmeyecek" şekilde değiştirilmek üzere durduruldu. Yeni yönetmeliğin belirlenmesi için çalışmalar devam ederken Rize'den yasağın uygulama biçiymiyle ilgili bir çıkış geldi.

"ÇIKARILAN YÖNETMELİĞE UYMAYACAĞIZ"

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kendisini ziyaret eden basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, cam filmi konusunda Cumhurbaşkanı açıklama yapmadan önce kendisinin Rize'de okul servisleri hariç cam filmine yönelik bir uygulama yapmayı düşünmediklerini söylediğini hatırlattı.

İl Emniyet Müdürü, "Çıkarılan yönetmenliğe uymayacağız." diyerek noktayı koydu.

Rize'de cam filmi yasağı yok

Altuğ Verdi bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

"YASAK TERÖR BÖLGELERİ VE BATI'DAKİ SERVİSLERİ KONTROL ETMEK İÇİN GETİRİLDİ"

"Bunun nedeni cam filmi yasağının çıkış nedeni terör bölgelerinde araçların içinin görünmemesi ve araçlara genelde variller içerisinde bombaların bu şekilde yüklenmesidir. Batı illerinde ise okul servislerinin yaşanan üzücü durumların sonucunda ortaya çıkmasıdır.

"BUNUN BİR YERDEN DÖNECEĞİ BELLİYDİ"

Ancak ipin ucu kaçtığı için bunu bütün araçlara uyguladılar. Bunun bir yerden döneceği belliydi. Bizde bu yüzden genel cam filmi uygulaması yapmak yerine, cam filmi olan araçları ikaz etme yoluna gittik. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama ile yanlıştan erken dönüldü.

"SERVİSLERE AF YOK"

Çocukların servis içerde ne durumda olduklarını görmemiz lazım. Allah muhafaza istismardan, araç içinde unutulmaya kadar kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu nedenle servislere yasak uygulanacak."

İlginizi Çekebilir
Süresiz nafaka mağdurları konuştu
3444 ve 4721 sayılı kanunların içerdiği 'Süresiz nafaka’ uygulamasıyla mağdur olanlar yaşadıklarını anlattı.
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı
Küçükkaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunu ikna edememesi durumunda istifa etmesi gerektiğini işaret etti.
Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi
Türkiye'ye karşı düzenlenmek istenen operasyona CHP'nin alet olduğunu söyleyen Özkan, stüdyoda tartışmaya neden oldu.
Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti
Reza Zarrab davasının masaya yatırıldığı programda konuklar arasında çıkan tartışmayı dindiremeyen Ahmet Hakan, reklama gitmek zorunda kaldı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

İsmail Küçükkaya belge tartışmasına katıldı

163
Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

Leyla İmret Türkiye'den Almanya'ya kaçışını anlattı

109
Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

Canlı yayında tartışma çıktı, Ahmet Hakan reklama gitti

41
Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

Lidya Özdemiroğlu'na annesinden destek

106
Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

Fadime Özkan'ın CHP değerlendirmesi stüdyoyu gerdi

54
İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

İsrailli BM temsilcisi: Arap büyükelçileri bana sarılıyor

91
FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

FETÖ davasında müştekilerin kan donduran ifadeleri

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM