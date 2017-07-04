Rize'de çocuklar için 'mobil havuz' servisi

İç kesimde kalan ve denize 15 kilometre mesafede bulunan Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde yaşayan Ramazan Çepni, Ahmet Çepni, Turgay Bilgin ve Samet Şimşek kamyon kasasını havuza çevirmeye karar verdi.

BABASININ KAMYONUNU ALDI

Kendilerini destekleyen babası Mehmet Şimşek'in kamyonunu alan Samet Şimşek, arkadaşlarının yardımıyla 16 metrekarelik kasayı naylon brandayla kapladı.

Çocuklarının da ilgi gösterdiği kamyon kasasından beldedeki tüm çocuklar faydalanıyor.

ÇOCUKLARA ÖZEL SERVİS

Haftanın belirli günleri otomobil ile evlerinden alınan çocuklar kamyonun bulunduğu alana getirilerek, suyla dolu kasada yüzmeleri sağlanıyor.

Gönüllerince eğlenerek serinleyen çocuklar daha sonra ailelerine teslim ediyor.

Çocukları çok sevdiğini vurgulayan Ramazan Çepni, "Çocukları mutlu görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı anlıyorum. İnşallah her sene bu şekilde devam ederiz. Çocukların sevinci bizim sevincimiz." diye konuştu.

Kamyon sürücüsü Samet Şimşek ise 4 yıl önce eğlence amacıyla başladıkları uygulamayı çocukların mutluluğuna dönüştürdüklerini söyledi. Kamyonun babasına ait olduğunu kaydeden Şimşek, "Babam da herkes gibi çocukların mutluluğu için elinden geleni yapıyor. Bazı dereler tehlikeli, bazı derelerde ise su kalmadı. Deniz de uzak olunca böyle bir çözüm bulduk. Haftada iki, üç gün tekrarlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Suda serinleyen çocuklar ise oldukça mutlu olduklarını dile getirerek, mobil havuzu yapanlara teşekkür etti.