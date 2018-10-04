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Rize'de dere yatağına yapılan bina yıkılacak

Rize'de, 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle dere yatağına yapılan 4 katlı bina için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararı aldı.

DHA | 04.10.2018 - 13:23..
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Rize'de dere yatağına yapılan bina yıkılacak

Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan selde Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımı sürüyor.

7 katlı bina ile yeniden gündeme gelen çarpık yapılara aynı bölgede bir yenisi daha eklendi.

DERE YATAĞINA 4 KATLI BİNA

Muradiye beldesi Mesudiye Mahallesi'nde 40 yıl önce arazi yetersizliği nedeniyle kurs, kütüphane ve cami lojmanlarının yer aldığı 4 katlı bina dere yatağının ortasına inşa edildiği ortaya çıktı.

Rize'de dere yatağına yapılan bina yıkılacak

TAŞKINLARA NEDEN OLDU

Her iki yanından dere akan bina, sağanak yağışlar sonrası meydana gelen selde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı, dere yatağının önünü tıkadığı için taşkınlara neden oldu.

Rize'de dere yatağına yapılan bina yıkılacak

Muradiye beldesinde son yaşanan sel taşkınına neden olan bina, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarının su altında kalmasına yol açtı. Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı da sel taşkını sırasında 'Allah'ım yardım et batıyoruz' paylaşımında bulunmuştu.

Rize'de dere yatağına yapılan bina yıkılacak

YIKIM KARARI ALINDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 katlı bina için de yıkım kararı aldı. Kamulaştırılacak binanın bedeli Muradiye Belediyesi'ne ödenecek. Belediye yeni bir alanda kütüphane ve lojman binaları inşa edecek. Kömürcüler köyünde, 7 katlı binanın yıkımının tamamlanmasının ardından dere ortasındaki 4 katlı binanın da yıkımı gerçekleştirilecek.

Rize'de dere yatağına yapılan bina yıkılacak

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