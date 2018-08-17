taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.04115
Euro
6.91175
Altın
1177.2485
Borsa
88734.76

Rize'de dere yatağında yaşayanlar geri döndü

Rize'de meydana gelen sel felaketinde dere yatağına yapılan ve boşaltılan evde yaşayanlar, sular çekildikten sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam ediyor.

DHA | 17.08.2018 - 19:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Rize'de dere yatağında yaşayanlar geri döndü

2 hafta önce Rize'de meydana gelen selde, zemin ve bodrum katlarını su basan bina, tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

EVLERİNE DÖNDÜLER

Rize'nin Muradiye beldesinde Kömürcüler köyünde Mustafa Yazıcı tarafından 1995 yılında 3 katlı olarak inşa edilen binaya, ilerleyen yıllarda 4 kat daha ilave edildi. Yazıcı, kendisi ve akrabalarıyla birlikte kaldıkları zemin katında çay ocağı işletmesi yer alan 7 katlı binada ailesiyle oturuyor. 2 hafta önce meydana gelen selde, zemin ve bodrum katlarını su basan bina, tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Sel suların çekilmesi ve taşkın riskinin sona ermesiyle aileler, tahliye ettikleri evlerine geri döndü.

Rize'de dere yatağı üzerindeki yapılar VİDEO

Rize'de dere yatağında yaşayanlar geri döndü

Rize'de dere yatağında yaşayanlar geri döndü

Rize'de sel felaketi sonrası dere yatağındaki bina boşaltıldı VİDEO

Rize'de dere yatağında yaşayanlar geri döndü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erzincan'da müftülüğe silahlı saldırı: 5 ölü

Erzincan'da müftülüğe silahlı saldırı: 5 ölü

251
Beyaz Saray sözcüsü: Türkiye'nin vergi kararına üzüldük

Beyaz Saray sözcüsü: Türkiye'nin vergi kararına üzüldük

269
Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı

184
Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

Merkel'den dörtlü zirve hakkında açıklama

105
Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

Samsung Türkiye'deki telefonlara zam yaptı

709
Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası

96
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM