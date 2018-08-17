Rize'de dere yatağında yaşayanlar geri döndü

2 hafta önce Rize'de meydana gelen selde, zemin ve bodrum katlarını su basan bina, tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

EVLERİNE DÖNDÜLER

Rize'nin Muradiye beldesinde Kömürcüler köyünde Mustafa Yazıcı tarafından 1995 yılında 3 katlı olarak inşa edilen binaya, ilerleyen yıllarda 4 kat daha ilave edildi. Yazıcı, kendisi ve akrabalarıyla birlikte kaldıkları zemin katında çay ocağı işletmesi yer alan 7 katlı binada ailesiyle oturuyor. 2 hafta önce meydana gelen selde, zemin ve bodrum katlarını su basan bina, tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Sel suların çekilmesi ve taşkın riskinin sona ermesiyle aileler, tahliye ettikleri evlerine geri döndü.

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