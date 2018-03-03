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Rize'de FETÖ'den yargılanan 11 kişiye 6 yıl hapis

Rize'deki FETÖ davasında yargılanan 16 sanıktan 11'i 6 yıl 3'er ay, 2'si de 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 03.03.2018 - 02:28..
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Rize Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Mehmet Bostan, Cemal Sandallı, Ferdi Başaran, İbrahim Şehitoğlu, Abdullah Mat, Oğuz Erdoğan, Ömer Sungur, Yıldıray Kalkan, Musa Türkan, tutuksuz sanıklar eski Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz ile Kemal Türkyılmaz, D.A.Ş, G.Ş, S.K, E.C, A.E, avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.

BERAAT İSTEDİLER 6'ŞAR YIL YEDİLER

Duruşmada son savunmaları alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Cemal Sandallı, Ömer Sungur, Ferdi Başaran, Mehmet Bostan, Oğuz Erdoğan, Yıldıray Kalkan, İbrahim Şehitoğlu, Abdullah Mat, Musa Türkan, G.Ş. ve D.A.Ş'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum etti.

2 TUTUKSUZ SANIĞA 4 YIL

Tutuksuz sanıklardan eski Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Arif Yılmaz ve Kemal Türkyılmaz'ı "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandıran heyet, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.K, A.E. ve E.C'nin ise suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

Heyet ayrıca, tutuklu sanıklardan Sandallı, Sungur, Başaran ve Bostan'ın tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına da hükmetti.

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