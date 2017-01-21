taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.067
USD
3,7662
EURO
4,0313
ALTIN
146,53
PETR
55,4400

Rize'de FETÖ/PDY soruşturması

Rize Belediyesinde çalışan bir kişi ihraç edildi, bir kişinin kira sözleşmesi sonlandırıldı

21.01.2017 - 14:49
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rize'de FETÖ/PDY soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Rize Belediyesinde görevli bir kişinin ihraç edildiği, bir işletme sahibinin kira sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi.

Rize Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında araştırma komisyonu kurulduğu belirtildi.

İNCELEME YAPILIYOR

Açıklamada, belirlenen kriterler doğrultusunda araştırmalara temel teşkil edecek bilgilerin ilgili kurumlardan istendiği, tüm verilerin ulaştığı ve gerekli incelemelerin komisyon tarafından yapılmaya başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediye ve bağlı iştiraklerinde çalışan personel ve bunların eş ve çocukları, ayrıca kurumumuzla irtifak, intifa ve kira sözleşmesi olanlar da dahil olmak üzere toplam 2 bin 640 kişi inceleme kapsamına alınmıştır. İncelemeler neticesinde 4 personel açığa alınmış, 4 personelin görevine son verilmiştir. Rize Valiliği Olağanüstü Hal Bürosunca belediyemize yazılan yazılara istinaden açığa alınan 4 personelden 3'ü göreve iade edilmiştir. Ayrıca, kurumumuzla kira sözleşmesi olan bir kişinin örgütle iltisak ve irtibatı bulunduğundan kira akdi tarafımızdan sona erdirilmiştir."

Açıklamada, çalışmaların hiçbir taviz vermeden yürütüleceği vurgulandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

464
Gamze Özçelik Şehit Topal için duygusal satırlar paylaştı

Gamze Özçelik Şehit Topal için duygusal satırlar paylaştı

22
Obama Beyaz Saray'dan ayrıldı

Obama Beyaz Saray'dan ayrıldı

103
ORC'nin referandum anketi

ORC'nin referandum anketi

358
Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

Hüsnü Mahalli: Cumhurbaşkanına hakaret etmedim

93
İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi

İlhan Cavcav beyin kanaması geçirdi

44
Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

Washington'daki Trump karşıtı gösterilerde şiddet artıyor

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM