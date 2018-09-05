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Rize'de fuhuş operasyonu: 76 gözaltı

Düzenlenen fuhuş operasyonunda, fuhşa teşvik, yer temini, aracılık ve zorlama iddiasıyla gözaltına alınan 76 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

DHA | 05.09.2018 - 14:51..
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Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık yapıldığı ihbarı üzerine Pazar ilçesinde 9 iş yeri, 1 otel ve 4 eve eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda, 33'ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 76 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlardan 18'i, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Rize'de fuhuş operasyonu: 76 gözaltı

BİR KADINDA HEPATİT C VİRÜSÜ ÇIKTI

T.B. adlı kadında ise 'Hepatit C' virüsü tespit edildi. Gözaltına alınan E.P., O.D., N.B., M.K.Y., H.A., Z.A., N.T. ve G.A., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Rize'de fuhuş operasyonu: 76 gözaltı

MÜCADELE SÜRDÜRÜLECEK

Rize Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Toplum sağlığı ve ahlaki değerlerimize aykırı olarak yürütülen kanunsuz her türlü faaliyete yönelik mücadelemiz etkin kararlılıkla sürdürülecektir." denildi.

Rize'de fuhuş operasyonu: 76 gözaltı



Rize'de fuhuş operasyonu: 76 gözaltı

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