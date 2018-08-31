taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5797
Euro
7.6559
Altın
1202.575
Borsa
92850.89

Rize’de havacılık lisesi açıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. 2018 2019 eğitim öğretim yılında iki şube ile eğitime başlayacak okul için bina yapılacak.

DHA | 31.08.2018 - 15:39..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Rize'nin Pazar ilçesinde Sivil Havacılık Lisesi açıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için iki şube açan Pazar Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her yıl kademeli olarak kapasite arttırarak öğrenci alacağını duyurdu.

UÇAK EĞİTİMİ VERİLECEK

İlk yılında kapatılan Atatürk Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime başlayacak olan lisede hosteslik, uçak bakım alanı, uçak elektroniği ve uçak gövde-motor dalları, ulaştırma hizmetleri alanı, lojistik ile yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim verecek.

Rize’de havacılık lisesi açıldı

BİNA YAPILACAK

Müdürlüğünü Halil Çırak'ın yaptığı okul için eski devlet hastanesi arsasında bina yapılacak. Pazar Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pazar ilçesinde inşaatı süren Rize-Artvin Havalimanın hizmete başlamasıyla birlikte doğacak personel ihtiyacına da cevap vermesi bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

Canan Kaftancıoğlu'nun CHP'lileri kızdıran paylaşımı

160
YKS tercih sonuçları açıklandı

YKS tercih sonuçları açıklandı

81
İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz

İşte Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz

96
Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

Trump: Brunson meselesinde hayal kırıklığına uğradım

130
Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı

Beşiktaş'ın yeni transferi Ljajic'in sıra dışı hayatı

43
Başkan Erdoğan: İki aya kalmaz toparlarız

Başkan Erdoğan: İki aya kalmaz toparlarız

101
Herekol'da petrol çalışması

Herekol'da petrol çalışması

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM