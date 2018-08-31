Rize’de havacılık lisesi açıldı

Rize'nin Pazar ilçesinde Sivil Havacılık Lisesi açıldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için iki şube açan Pazar Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi her yıl kademeli olarak kapasite arttırarak öğrenci alacağını duyurdu.

UÇAK EĞİTİMİ VERİLECEK

İlk yılında kapatılan Atatürk Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime başlayacak olan lisede hosteslik, uçak bakım alanı, uçak elektroniği ve uçak gövde-motor dalları, ulaştırma hizmetleri alanı, lojistik ile yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim verecek.

BİNA YAPILACAK

Müdürlüğünü Halil Çırak'ın yaptığı okul için eski devlet hastanesi arsasında bina yapılacak. Pazar Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pazar ilçesinde inşaatı süren Rize-Artvin Havalimanın hizmete başlamasıyla birlikte doğacak personel ihtiyacına da cevap vermesi bekleniyor.